Conte | 10 partite decisive per lo Scudetto e le Coppe

Antonio Conte ha dichiarato che le prossime dieci partite di Serie A rappresentano un vero e proprio mini-torneo, fondamentali per determinare la posizione in classifica. Il tecnico ha sottolineato come queste sfide siano decisive sia per lo Scudetto che per le competizioni di coppa. La sua analisi si concentra sull'importanza di affrontare ogni partita con attenzione e determinazione.

Antonio Conte ha definito gli ultimi dieci incontri di Serie A come un vero e proprio mini-torneo decisivo per la classifica finale. Il tecnico del Napoli, pur affrontando problemi di infortunio nel reparto difensivo, conferma la sua intenzione di proseguire il progetto con la squadra partenopea. La partita contro il Lecce, in programma oggi allo Stadio Diego Armando Maradona, segna l’inizio di questa fase critica dove si decideranno le posizioni per lo Scudetto e le coppe europee. Nonostante l’assenza di giocatori chiave come Giovanni Di Lorenzo, il mister punta sulla concentrazione massima per sfruttare al meglio le risorse disponibili. L’approccio statistico alla crisi della difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conte: 10 partite decisive per lo Scudetto e le Coppe Articoli correlati Derby ribalta scudetto: 7 punti, 10 partite e sfide decisiveIl derby di Milano ha ribaltato le sorti della corsa allo scudetto, con i rossoneri che si portano a casa il risultato e accorciano il distacco da 10... Conte su futuro Napoli: «Le prossime 11 partite sono decisive. Aggiornamenti su Anguissa e De Bruyne»In vista della sfida tra Napoli e Torino, si delineano i contorni della contestuale valutazione atletica e della gestione delle risorse in attesa di... Gol PAZZESCHI che non vedremo più Aggiornamenti e notizie su Conte 10 partite decisive per lo... Argomenti discussi: DAZN - Napoli, Conte: Sono 11 sfide importanti per scrivere il nostro futuro, De Bruyne e Anguissa? Vedremo come andrà la partita; Inter, Dimarco parla dello scudetto del Napoli: Lo scorso anno per un episodio così...