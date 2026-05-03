Inter il piano della festa Scudetto dopo il Parma | programma di oggi e party in località segreta

L'Inter si prepara a conquistare lo Scudetto, con il punto necessario contro il Parma per assicurarsi il titolo. Dopo la partita, la squadra si riunirà in una località ancora non resa nota per celebrare la vittoria. La partita e i dettagli della festa sono stati annunciati nelle ultime ore, ma il luogo del festeggiamento rimane riservato. La squadra si sta concentrando sulla sfida decisiva di oggi.

Manca un punto contro il Parma per vincere lo Scudetto, poi l'Inter festeggerà in una location segreta. Per la sfilata i nerazzurri aspettano la consegna del trofeo.🔗 Leggi su Fanpage.it INTER: FESTA SCUDETTO PRONTA #shorts Notizie correlate Inter, lo scudetto aritmetico arriva contro il Parma? Il piano per la festaFino a ieri, anche per una questione di scaramanzia, in casa Inter non era previsto alcun programma per un'eventuale festa scudetto da organizzare in... Inter, lo scudetto arriva contro il Parma? Ecco il piano per la festaFino a ieri, anche per una questione di scaramanzia, in casa Inter non era previsto alcun programma per un'eventuale festa scudetto da organizzare in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il controriscatto è sicuro, il futuro incerto: Inter, il piano per Aleksandar Stankovic; Inter, scudetto a San Siro 37 anni dopo: il piano per la festa nerazzurra; Inter, il piano per arrivare a Marco Palestra: servono due cessioni, quanto valuta l'Atalanta il suo gioiello; La Roma piomba su Sbravati? Sfida all'Inter, il piano del dirigente della Juve è chiaro. Inter, il piano della festa Scudetto dopo il Parma: programma di oggi e party in località segretaAll'Inter basta non perdere contro il Parma per dare il via alle celebrazioni per lo Scudetto. Un punto separa i nerazzurri dal 21esimo titolo della loro storia che verrà festeggiato a San Siro: anche ... fanpage.it Bastoni e Inter in allarme, la notizia dalla Spagna: il Barcellona ha già il piano BLe voci di mercato attorno al difensore nerazzurro continuano a infittirsi con i blaugrana pronti a virare su un altro obiettivo per la difesa ... tuttosport.com L' #Inter si aggrappa a #Thuram per lo scudetto: il dato contro il #Parma è una garanzia x.com "LORO NON VOGLIONO PIÙ VEDERE QUELL'ARBITRO" Il Corriere della Sera ha pubblicato un'intercettazione telefonica, risalente all'aprile del 2025, che vede protagonisti il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore VAR Andrea Gervasoni, o - facebook.com facebook