L'Inter ha conquistato il suo 21° scudetto in un periodo di crisi e trasformazioni nel club. La vittoria è stata determinata anche dal ruolo di Lautaro Martinez, che ha modificato l’approccio del gruppo. La strategia adottata da Chivu ha prevalso rispetto a quella di Inzaghi, influenzando le dinamiche sul campo. Questi cambiamenti hanno segnato una fase di svolta nella gestione della squadra.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Lautaro a cambiare la mentalità del gruppo?. Perché la tattica di Chivu ha superato il modello di Inzaghi?. Chi sono i giovani talenti che hanno garantito lo scudetto?. Come gestirà l'Inter l'età avanzata dei suoi pilastri storici?.? In Breve Chivu ha riunito il gruppo in hotel a giugno dopo il Mondiale per Club.. Nuovi acquisti includono Petar Sucic, Bonny e Luis Henrique per svecchiare la rosa.. L'esordio stagionale a San Siro contro il Torino si è concluso con un 5-0.. Pio Esposito e Thuram hanno contribuito alla crescita tecnica del nuovo assetto tattico.. Il 21esimo scudetto dell’Inter si è forgiato tra le macerie del Mondiale per Club, dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fluminense che aveva lasciato il gruppo nerazzurro in uno stato di totale incertezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, il 21° scudetto tra crisi e metamorfosi: il comando di Lautaro

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