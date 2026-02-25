Inter il paradosso europeo | tra sogno Scudetto e crisi Champions

Il sipario calato sulla campagna europea dell’ Inter riapre un dibattito mai sopito nel calcio italiano: la sostenibilità del doppio impegno tra Serie A e Champions League. Dopo il traumatico epilogo della scorsa stagione, segnato dai cinque gol incassati contro il PSG, l’ambiente nerazzurro si trova nuovamente di fronte a un bivio identitario. La sconfitta non è solo un dato statistico, ma il sintomo di una flessione strutturale che ha visto la compagine meneghina perdere cinque delle dieci sfide totali disputate in questa edizione, un ruolino di marcia che stride con la solidità mostrata durante l’era Inzaghi, dove in tre anni le cadute continentali erano state appena sei. A poche ore dal verdetto del campo, emerge con forza una riflessione sulla gestione delle risorse fisiche e mentali. Se da un lato la vetta della classifica nazionale resta l’obiettivo primario, dall’altro l’emorragia di risultati in Europa solleva interrogativi sulla capacità di tenuta del gruppo nei momenti di massima pressione internazionale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Bisseck a Sky: «Sogno il Mondiale e voglio vincere trofei con l’Inter. Tra scudetto e Champions League scelgo…»Bisseck, difensore dell’Inter, ha condiviso le sue ambizioni in vista della partita contro il Borussia Dortmund in Champions League.

Champions League Inter, l’allarme europeo: il prezzo della coppa pesa sulla corsa scudettoL'Impegno nelle competizioni europee sta influenzando la corsa allo scudetto dell'Inter, con il peso delle coppe che mette a dura prova energie, ambizioni e rendimento in campionato.

Libero – L’Europa prende a calci la Serie A Neanche l’Inter può gestire e si parla diIl quotidiano analizza le difficoltà dell'ultimo turno di Champions delle italiane e parla anche dei nerazzurri e del momento con un infortunio a Lautaro e il Lecce in arrivo prima del ritorno col Bod ... msn.com

Inter, Europa e mercato intrecciati. Il Corriere dello Sport: Chivu tifa Bayern, Perisic all’Inter se il PSV esceL’intreccio tra campo e mercato domina le prime pagine e riporta l’Inter al centro del racconto. Il titolo del Corriere dello Sport è emblematico: Chivu tifa Bayern, con i nerazzurri che guardano ... tuttomercatoweb.com

Il paradosso, il Pisa è la seconda squadra in Serie A per numero di cross completati dopo l’Inter - facebook.com facebook

Il paradosso degli ultimi derby d'Italia: #Inter superiore ma ne ha vinti più la #Juventus x.com