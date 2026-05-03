L'Inter ha concluso la stagione con una vittoria decisiva a Como, portando a casa lo scudetto. Chivu, responsabile della guida tecnica, ha orchestrato una rimonta incredibile senza alzare la voce, grazie anche all'integrazione di nuovi giocatori che hanno rafforzato la squadra. La partita ha visto un cambio di marcia nel secondo tempo, con interventi strategici e una difesa compatta che ha permesso di ribaltare il risultato iniziale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Chivu a trasformare la difesa senza urlare?. Quali nuovi giocatori hanno permesso la rimonta decisiva a Como?. Perché il gioco dell'Inter è diventato più verticale e veloce?. Come ha gestito lo spogliatoio l'ex giocatore del Triplete?.? In Breve Rimonta finale a Como con vittoria per 3-4 dopo lo svantaggio iniziale.. Nuovi innesti Sucic e Pio Esposito hanno garantito continuità al modulo 3-5-2.. Precedenti stagionali includono sconfitta contro Napoli e due battute nel derby.. Vittorie decisive contro Juventus per 3-2 e Roma per 5-2.. Il trionfo nerazzurro arriva a Como, dove l’Inter di Cristian Chivu ha ribaltato il risultato contro il club locale vincendo per 3-4, siglando ufficialmente la conquista del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter campionessa: Chivu guida la rimonta folle a Como e vince lo scudetto

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Chivu nella storia dell’Inter: scudetto da calciatore e da allenatore, è solo il secondo a riuscirciCristian Chivu, forse non casualmente a cospetto del Parma (sua ex squadra), completa un cerchio. Prima difensore silenzioso ma prezioso nell’Inter. tuttomercatoweb.com