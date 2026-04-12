L’Inter vince in rimonta a Como ed ipoteca lo scudetto

L’Inter ha ottenuto una vittoria in rimonta a Como, avvicinandosi alla conquista dello scudetto. La partita si è disputata allo stadio Sinigaglia, dove il Como ha iniziato meglio, mostrando sicurezza e creando occasioni pericolose. Nel finale del primo tempo, i padroni di casa hanno segnato due volte, lasciando intravedere la possibilità di mettere in difficoltà gli avversari. La gara ha visto numerosi cambi di fronte e emozioni continue.

Al Sinigaglia è andata in scena una gara ricca di ribaltamenti emotivi. Il Como approccia meglio la sfida, gioca con personalità e riesce a scolpire due volte nel finale del primo tempo, dando l’impressione di poter mettere seriamente in difficoltà i nerazzurri. L’Inter, però, è stata brava a reagire subito prima dell’intervallo per poi ribaltarla nella ripresa cambiando completamente l’inerzia del match, trasformando una serata complicata in una prova di forza per lo scudetto. Per lunghi tratti del primo tempo la squadra di Fabregas è stata dominante. Dopo alcuni tentativi interessanti, il vantaggio lariano è arrivato al 36esimo minuto, quando Alex Valle si fa trovare pronto su una respinta ravvicinata di Sommer, depositando in rete da pochi passi.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: L’Inter a Como si cuce lo scudetto: 4-3 in rimonta a Fabregas Poker Inter che batte il Como in rimonta e avvicina lo Scudetto: Chivu ora è a +9 sul Napoli secondoPazza Inter da 2-0 a 2-4 contro il Como al termine di una partita pazzesca, bellissima e a dir poco importante per avvicinare i nerazzurri allo... L’Inter rischia veramente di perdere lo scudetto