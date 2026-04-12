Poker Inter che batte il Como in rimonta e avvicina lo Scudetto | Chivu ora è a +9 sul Napoli secondo
L'Inter ha vinto una partita molto emozionante contro il Como, passando da uno svantaggio di 2-0 a una vittoria finale di 4-2. La squadra nerazzurra ha completato una rimonta importante, avvicinandosi alla capolista con un vantaggio di nove punti sul secondo in classifica. La sfida si è conclusa con un risultato sorprendente e ha inciso sulla classifica del campionato.
Pazza Inter da 2-0 a 2-4 contro il Como al termine di una partita pazzesca, bellissima e a dir poco importante per avvicinare i nerazzurri allo Scudetto. Chivu a + 9 sul Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sacchi sul derby tra Milan e Inter: «La squadra di Chivu si è risparmiata contro il Como. Per lo Scudetto…»Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non...
Serie A, Pasquetta decisiva: corsa scudetto e Champions riaperte. Il Como frena, la Juve lo incalza. Il Napoli batte il Milan e rincorre l’InterLa Serie A entra in una giornata chiave, con la Pasquetta che mette in palio punti pesanti sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions.