Poker Inter che batte il Como in rimonta e avvicina lo Scudetto | Chivu ora è a +9 sul Napoli secondo

L'Inter ha vinto una partita molto emozionante contro il Como, passando da uno svantaggio di 2-0 a una vittoria finale di 4-2. La squadra nerazzurra ha completato una rimonta importante, avvicinandosi alla capolista con un vantaggio di nove punti sul secondo in classifica. La sfida si è conclusa con un risultato sorprendente e ha inciso sulla classifica del campionato.