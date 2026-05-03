Nell’ultima stagione, il difensore ha stabilito un nuovo record con il suo contributo, contribuendo alla vittoria del 21° scudetto. La sua performance ha superato i limiti fisici delle precedenti annate, portando a risultati importanti. Intanto, si discute sulla possibile sostituzione di un centrocampista, che potrebbe lasciare la squadra per la Turchia, lasciando un vuoto nel reparto di regia.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Dimarco a superare i limiti fisici del passato?. Chi potrà sostituire Calhanoglu se il regista sceglierà la Turchia?. Perché la gestione di Chivu ha ribaltato il fallimento di Monaco?. Quanto influisce l'assenza di Lautaro sulla tenuta del gruppo?.? In Breve Dimarco raggiunge il record storico di 18 assist realizzati in Serie A.. Calhanoglu ha segnato un gol decisivo contro la Roma per il 2-1.. Lautaro Martinez conquista il titolo di capocannoniere guidando il reparto offensivo.. Il passaggio tecnico a Cristian Chivu segue la sconfitta a Monaco il 31 maggio.. Il 21° scudetto dell’Inter si concretizza dopo la sconfitta in finale di Champions contro il Paris Saint-Germain avvenuta il 31 maggio a Monaco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter campione: il record di Dimarco guida il 21° scudetto

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