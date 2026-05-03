Inter campione d' Italia | segui IN DIRETTA i festeggiamenti in piazza Duomo

L'Inter ha vinto il campionato di Serie A per la ventunesima volta, e i tifosi si sono radunati in piazza Duomo a Milano per festeggiare. La cerimonia di consegna del trofeo si è svolta in modo ufficiale, con i giocatori presenti e il pubblico che ha riempito la piazza. Le celebrazioni sono iniziate subito dopo l'annuncio del risultato finale, creando un'atmosfera di grande entusiasmo tra i sostenitori nerazzurri.

L'Inter è campione d'Italia per la ventunesima volta e in piazza Duomo a Milano è delirio totale per il popolo nerazzurro. Segui IN DIRETTA i festeggiamenti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter campione d'Italia: segui IN DIRETTA i festeggiamenti in piazza Duomo San Siro intona i cori per #Pio #Shorts Notizie correlate L'Inter a un punto dallo scudetto, tifosi riuniti in piazza DuomoI tifosi dell'Inter hanno iniziato a riversarsi in piazza Duomo, a Milano, già nel primo pomeriggio di domenica 3 maggio. Inter-Parma, piazza Duomo si riempie di tifosi pronti a festeggiareQuando mancano 30 minuti alla fine della partita che vale lo scudetto, all'ombra della Madonnina di radunano già decine e decine di tifosi che... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Scudetto, Inter campione d’Italia prima di giocare col Parma? Ecco tutte le combinazioni; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…; Inter, countdown Scudetto: quando può diventare Campione d'Italia e che risultato serve?. La grande cavalcata nerazzurra. L'Inter è campione d'ItaliaDopo il disastroso finale della scorsa stagione, l’Inter torna a vincere nonostante i tanti cambiamenti. Ripercorriamo insieme le tappe della cavalcata che è valsa ai nerazzurri lo scudetto numero 21 ... ilgiornale.it INTER CAMPIONE D'ITALIA! Vittoria per 2-0 contro il Parma: Scudetto ai nerazzurriL'Inter è Campione d'Italia. Con la vittoria di San Siro contro il Parma per 2-0, la squadra nerazzurra allenata da Cristian Chivu diventa irraggiungibile per chiunque e può festeggiare la vittoria ... 90min.com L'INTER È CAMPIONE D'ITALIA! I nerazzurri battono il Parma e si aggiudicano il ventunesimo SCUDETTO della loro storia 21 - facebook.com facebook ULTIM’ORA: INTER CAMPIONE D’ITALIA PER LA 21esima VOLTA x.com