Inter Campione d’Italia per la ventunesima volta nella sua storia | decisivo il successo 2-0 contro il Parma

L’Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto grazie alla vittoria per 2-0 contro il Parma. La partita, giocata in casa, ha assicurato ai nerazzurri il titolo di Campione d’Italia. La squadra ha ottenuto il risultato decisivo che le ha permesso di salire in cima alla classifica e di aggiudicarsi il campionato, consolidando la propria posizione nel calcio nazionale.

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