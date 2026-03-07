Sei Nazioni 2026 l’Italia batte l’Inghilterra per la prima volta nella sua storia

Durante le Sei Nazioni 2026, l’Italia ha ottenuto una vittoria storica battendo l’Inghilterra per la prima volta nella sua storia. La partita si è conclusa con il successo della squadra italiana, segnando un risultato che non si era mai verificato prima in questa competizione. La vittoria rappresenta un momento importante per il rugby italiano, che ha superato un avversario di lunga data.

L’Italia del rugby conquista una vittoria storica battendo per la prima volta nella sua storia l’Inghilterra. Nella penultima giornata del Sei Nazioni 2026 gli azzurri hanno superato all’Olimpico i “maestri del rugby” per 23-18. Dalla prima sfida del 1991 a oggi, i britannici hanno vinto tutti i test match ufficiali (30) disputati contro l’Italia. Il prossimo appuntamento è contro il Galles il 14 marzo, alle ore 17.40, al Millennium Stadium di Cardiff. Italy beat England for the first time ever!??#GuinnessM6N #Since1883 pic.twitter.comIjg3e5p2Ri “E’ stata una partita durissima, ancora non ci credo, sono molto emozionato, ho sognato tutta la settimana questo momento, dedico questa vittoria alla mia famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

