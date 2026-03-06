Derby decisivo per lo scudetto? Non per i bookie | Snai paga già l' Inter campione d' Italia

Secondo le quote di Snai, l’Inter ha ormai il 95% di probabilità di conquistare lo scudetto e i bookmaker hanno già aperto le scommesse per la vittoria finale della squadra nerazzurra. Nonostante il match sia considerato decisivo, le scommesse indicano che le possibilità di successo sono ormai molto alte. Le quote si riferiscono alle aspettative di fine stagione e ai pronostici degli operatori.

Il derby è sempre il derby, ma non sarà decisivo per le sorti dello scudetto. Ne sono convinti i bookmaker, che ritengono quantomeno improbabile che i rossoneri - anche in caso di vittoria - possano rimontare l'Inter in questo finale di campionato. Qualcuno si spinge addirittura oltre: Snai ha infatti deciso di pagare in anticipo le puntate antepost sui nerazzurri campioni d'Italia. A undici giornate dalla fine si tratta di una scelta clamorosa e decisamente inedita negli ultimi anni. Non servirà dunque aspettare il risultato del posticipo di domenica sera contro il Milan, tantomeno l'aritmetica, per il mercato delle quote il 21° scudetto è già saldamente nelle mani dei nerazzurri.