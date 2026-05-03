Inter campione d’Italia Milano è nerazzurra

L’Inter ha conquistato il titolo di campione d’Italia dopo aver battuto il Parma 2-0 a San Siro. Le reti decisive sono state segnate da Thuram e Mkhitaryan. La vittoria ha confermato la matematica del successo nella stagione in corso. I giocatori e i tifosi hanno celebrato insieme il traguardo raggiunto. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso nel stadio di Milano.

L’ Inter campione d’Italia si prende il suo momento più atteso davanti al pubblico di San Siro. La certezza matematica dello scudetto arriva al termine della vittoria contro il Parma, battuto 2-0 con le reti di Thuram e Mkhitaryan. Una serata da incorniciare per i nerazzurri, che chiudono definitivamente la corsa al titolo nel modo più simbolico: in casa, davanti alla propria gente, con uno stadio trasformato in un mare di bandiere e cori. Alla squadra serviva una vittoria e l’Inter non ha tremato. Fin dai primi minuti i nerazzurri hanno preso in mano il ritmo della partita, gestendo il possesso e controllando ogni fase del match con grande lucidità.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it INTER CAMPIONE D'ITALIA, LA GRANDE CAVALCATA NERAZZURRA Notizie correlate La grande cavalcata nerazzurra. L'Inter è campione d'ItaliaLa rivoluzione targata Chivu, arrivato alla Pinetina con il compito di traghettare i nerazzurri verso un nuovo ciclo, si è completata prima del... Leggi anche: Festa nerazzurra a San Siro. L’Inter supera il Parma 2-0 ed è campione d’Italia Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Scudetto, Inter campione d’Italia prima di giocare col Parma? Ecco tutte le combinazioni; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…; Inter, countdown Scudetto: quando può diventare Campione d'Italia e che risultato serve?. Inter campione d'Italia, è lo scudetto numero 21: esplode la festa nella Milano nerazzurra, folla in piazza DuomoL'Inter è campione d'Italia. La formazione di Chivu ha vinto il tricolore numero 21, decisivo il successo sul Parma. L'Inter di Chivu ha vinto il 21esimo scudetto. Tutti gli aggiornamenti sulla festa ... ilgazzettino.it L’Inter è campione d’Italia! Thuram+Mkhitaryan: 2-0 al Parma, subito scudetto per ChivuBastava un pareggio, ma l’Inter regala a San Siro la ciliegina sulla torta di una vittoria. La squadra di Cristian Chivu si laurea campione d’Italia,. tuttomercatoweb.com Inter campione d’Italia: ecco quanti milioni vale il 21esimo scudetto, tutte le cifre x.com L'Inter è campione d'Italia. #nonèpiudomenica - facebook.com facebook