Inter senza freni | Lautaro e Dimarco da record Chivu vola a +8 e prenota lo scudetto

L’Inter continua a macinare successi e questa volta lo fa battendo ogni record. Lautaro Martinez e Dimarco si sono distinti, segnando gol storici, mentre Chivu vola a +8 in classifica e sembra ormai puntare deciso allo scudetto. La squadra di Inzaghi si impone con una forza che mette in crisi le rivali, rendendo sempre più vicina la conquista del titolo.

L' Inter non si limita a vincere, ma riscrive la storia della Serie A con una prepotenza tecnica che inizia a spaventare le inseguitrici. Il roboante 0-5 inflitto al Sassuolo nell'ultimo turno non è stato solo un esercizio di stile, ma il consolidamento di un primato che ora vede i nerazzurri a +8 sul Milan (che deve recuperare la gara col Como). La formazione guidata da Cristian Chivu sta viaggiando a ritmi vertiginosi: otto vittorie consecutive tra tutte le competizioni e un'imbattibilità che dura dal derby del 23 novembre. Numeri che, alla vigilia del big match di San Valentino contro la Juventus e del derby dell'8 marzo, trasformano l'Inter nella super-favorita assoluta per la conquista dello scudetto.

