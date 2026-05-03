Inte da Pio a Diouf il club del primo scudetto

Il club ha vinto il suo primo scudetto con giocatori come Pio e Diouf, che hanno contribuito alla conquista. Tra i nomi presenti in rosa, anche Bonny, Martinez e Luis Henrique non hanno ancora ottenuto un titolo di campionato, mentre Sucic e Akanji hanno vinto solo una volta. La squadra si prepara ora a nuove sfide in campionato, con alcuni giocatori ancora alla ricerca del primo successo ufficiale.

L’appuntamento è di quelli che non si scorderanno mai. Ogni prima volta porta con sé questa capacità di essere indimenticabile e nell’Inter cinque giocatori potranno assaporare questo gusto dolcissimo grazie al primo scudetto della carriera. Il quintetto dei «novellini» è composto da Pio Esposito, Josep Martinez, Ange-Yoan Bonny, Andy Diouf e Luis Henrique. Il ragazzone di Castellammare con il numero 94 sulle spalle guida il manipolo dei debuttanti da tricolore. Ha messo il suo sigillo su questa prima stagione tra i grandi con 6 gol in campionato fino a questo momento. Un numero che l’ha fatto diventare il quarto giocatore dell’Inter a...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inte, da Pio a Diouf il club del primo scudetto La Juve ha perso il suo DNA: è diventata una squadra normale e mediocre | House Of Football Notizie correlate Adani e l’analisi scudetto: «Per me l’Inte vincerà, ma mi tengo il prossimo turno»di Redazione Inter News 24Adani e l’analisi scudetto: «Per me l’Inte vincerà, ma mi tengo il prossimo turno». Inter, le ultime verso il Lecce: Diouf può partire dal 1'. In avanti Thuram e Pio EspositoCalhanoglu e Barella non ci sono per squalifica, Sucic ha giocato 90 minuti su un tappeto sintetico norvegese, Mkhitaryan è tornato pure spremuto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scudetto Inter, la prima volta e i primati: da Pio Esposito al record di Chivu; Torino-Inter, le pagelle: che carica Simeone, 7,5. Quanti errori Akanji, 5; Top & Flop di Torino-Inter; Torino-Inter 2-2: il tabellino. Inte, da Pio a Diouf il club del primo scudettoAnche Bonny, Martinez e Luis Henrique non hanno mai vinto un campionato, Sucic e Akanji invece solo all’estero ... msn.com Scudetto Inter, la prima volta e i primati: da Pio Esposito al record di ChivuTutti nerazzurri che si preparano al battesimo tricolore, con la certezza del trionfo che potrebbe arrivare a San Siro contro il Parma ... tuttosport.com Internazionali. Paolo Ortelli · E per la Gente che. .............. La probabile inter - Parma INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski Mkhitaryan, Dimarco, Martinez Thuram. - facebook.com facebook