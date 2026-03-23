Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il campionato di Serie A sta entrando nella sua fase più calda e le opinioni degli esperti accendono il dibattito sportivo nazionale. Durante l’ultima puntata de “La Nuova DS”, lo storico programma di approfondimento calcistico, è intervenuto Lele Adani, l’ex difensore centrale carismatico e oggi opinionista televisivo noto per la sua viscerale passione per il calcio sudamericano. Adani ha analizzato con la consueta enfasi il momento critico che sta attraversando la squadra di Viale della Liberazione. PAROLE – « Per me l’Inter vincerà lo scudetto, ma mi tengo il prossimo turno: Inter-Roma e Napoli-Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adani e l’analisi scudetto: «Per me l’Inte vincerà, ma mi tengo il prossimo turno»

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