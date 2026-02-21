Inter le ultime verso il Lecce | Diouf può partire dal 1' In avanti Thuram e Pio Esposito

L’Inter prepara il match contro il Lecce, con Diouf in forse per via di un problema muscolare. Il club valuta se schierarlo dal primo minuto, mentre in attacco Thuram e Pio Esposito sono pronti a partire. Sucic e Mkhitaryan sono stati molto usati in Champions League e potrebbero riposare, con Chivu che valuta un cambio di formazione per rinvigorire la squadra. La sfida si avvicina e i tifosi aspettano le scelte dell’allenatore.

Calhanoglu e Barella non ci sono per squalifica, Sucic ha giocato 90 minuti su un tappeto sintetico norvegese, Mkhitaryan è tornato pure spremuto dalla trasferta di Bodo e fatica a giocare due partite di fila a 37 anni. E così Chivu medita di ricorrere a Andy Diouf nella partita di Lecce: il francese in campionato ha giocato solo una volta da titolare, peraltro come esterno destro. E sapete contro chi? Il Lecce. In avanti, visto l'infortunio di Lautaro Martinez, non sarà concesso alcun turno di riposo a Pio Esposito: Chivu ha bisogno della sua prestanza fisica e delle sue abilità realizzative.