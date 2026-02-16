Floridia M5s denuncia insulti sessisti La Russa | Solidarietà
Barbara Floridia, membro del Movimento 5 Stelle, denuncia di aver ricevuto insulti sessisti su social media, tra cui un commento che le augura lo stupro. La parlamentare racconta di aver ricevuto minacce durante una diretta streaming, alimentate da utenti anonimi. La Russa, invece, ha espresso solidarietà, condannando i messaggi offensivi e chiedendo maggiore attenzione contro questi episodi.
"Mi augurano lo stupro": questa la denuncia di Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai. L'esponente del Movimento 5 Stelle ha reso noto attraverso un post sui social di aver ricevuto numerosi messaggi offensivi, alcuni dei quali a sfondo sessista, annunciando l’intenzione di pubblicare i commenti ritenuti oltre i limiti del confronto civile. "Si può essere politicamente contrari, ci sta. Si può essere provocatori e impertinenti, ci sta. Si può essere persino insopportabili, ci sta pure. Quello che invece non può e non deve essere consentito è scambiare i social per una terra di nessuno in cui dare sfogo ai più terribili e abbietti istinti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La denuncia dell'assessore Giusi Savarino: "Contro di me insulti sessisti sui social, ora basta"
L'assessora all'Ambiente della Regione Sicilia, Giusi Savarino, denuncia di essere oggetto di insulti e commenti sessisti sui social media.
Insulti sessisti sui social. Cinzia Romboni nel mirino. E lei sporgerà denuncia
Gli insulti sessisti rivolti alla consigliera Cinzia Romboni sui social hanno suscitato attenzione e condanna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
