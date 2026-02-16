Floridia M5s denuncia insulti sessisti La Russa | Solidarietà

Barbara Floridia, membro del Movimento 5 Stelle, denuncia di aver ricevuto insulti sessisti su social media, tra cui un commento che le augura lo stupro. La parlamentare racconta di aver ricevuto minacce durante una diretta streaming, alimentate da utenti anonimi. La Russa, invece, ha espresso solidarietà, condannando i messaggi offensivi e chiedendo maggiore attenzione contro questi episodi.

"Mi augurano lo stupro": questa la denuncia di Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai. L'esponente del Movimento 5 Stelle ha reso noto attraverso un post sui social di aver ricevuto numerosi messaggi offensivi, alcuni dei quali a sfondo sessista, annunciando l’intenzione di pubblicare i commenti ritenuti oltre i limiti del confronto civile. "Si può essere politicamente contrari, ci sta. Si può essere provocatori e impertinenti, ci sta. Si può essere persino insopportabili, ci sta pure. Quello che invece non può e non deve essere consentito è scambiare i social per una terra di nessuno in cui dare sfogo ai più terribili e abbietti istinti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

