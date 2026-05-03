Una nuova moda tra i giovani prevede di iniziare con giochi semplici, come scambiare francobolli o caramelle, che in realtà sono in realtà impregnati di droghe sintetiche da assaggiare. Questo comportamento comporta rischi elevati per la salute, poiché si tratta di sostanze che possono provocare effetti immediati e pericolosi. Tra queste droghe si trovano gli oppioidi chiamati “nitazeni”, che hanno già causato più di 200 decessi a livello globale.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti , e bisognerebbe parlarne ai giovani con chiarezza Si chiamano “nitazeni” e sono oppioidi potentissimi che hanno già causato più di 200 morti nel mondo. In Italia l’allarme è scattato un anno fa, quando un trentenne di Brunico è morto per overdose. La prima vittima di una sostanza stupefacente che si può reperire anche via internet ma che ha effetti devastanti e, appunto, letali. L’emergenza del consumo di pasticche, soprattutto per quanto riguarda i più giovani, sta diventando sempre più grave.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Inizia come un gioco, con francobolli o caramelle, imbevuti di droghe sintetiche, da assaggiare. Lo sballo è assicurato. Ma i rischi per la salute sono altissimi

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