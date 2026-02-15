Milano tossica il consumo di droghe l’incubo Fentanyl | Ormai è raro il consumo puro si cerca lo sballo con ogni mezzo
A Milano, negli ultimi dodici mesi, cinque persone sono morte a causa di overdose di droghe, un dato che preoccupa molto. Il fenomeno è legato a un aumento dell’uso di sostanze pericolose, tra cui il Fentanyl, un oppioide molto potente. La diffusione di questa droga, spesso miscelata con altre sostanze, rende il consumo sempre più rischioso. I consumatori cercano sballo a ogni costo, anche con metodi rischiosi e senza controlli. Se il tasso di mortalità si avvicinasse a quello degli Stati Uniti, le vittime sarebbero centinaia.
Milano, 15 febbraio 2026 – ” A Milano negli ultimi 12 mesi ci sono stati cinque morti per overdose. Se si arrivasse allo stesso tasso di mortalità che si è raggiunto in America (dove si sono diffusi a macchia d’olio nuovi oppioidi come il Fentanyl, ndr ) i morti sarebbero stati 300”. Emanuele Bignamini, consulente scientifico dell’Istituto europeo delle dipendenze, invita a riflettere sulla pericolosità delle nuove sostanze stupefacenti. Bignamini, perché il Fentanyl fa così paura? “Si tratta di un oppioide sintetico estremamente potente. Il meccanismo d’azione è lo stesso dell’eroina, ma induce una dipendenza molto più feroce e una “fame” della sostanza difficile da gestire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Can Yaman arrestato in Turchia per traffico e consumo di droghe
Sei Can Yaman, noto attore turco, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine su traffico e consumo di droghe.
Can Yaman arrestato in Turchia per presunto traffico e consumo di droghe
Sei Can Yaman, noto attore turco, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'indagine su presunti traffico e consumo di droghe.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Emergenza smog a Milano, sempre più giorni di aria tossica (già 57 nel 2025) e veleni tre volte sopra il limiteSta andando peggio dell’anno scorso. Che era andato peggio dell’anno prima. Finora, nel 2025, Milano ha respirato 57 giorni di aria tossica. Nel 2024, nello stesso periodo (dunque fino al 3 dicembre), ... milano.corriere.it
Israele, Meghnagi: A Milano aria tossica. La mia rielezione? Sala e Buscemi unici del centrosinistra a chiamarmiIsraele, Meghnagi: A Milano aria tossica. La mia rielezione? Sala e Buscemi unici del centrosinistra a chiamarmi Walker Meghnagi è stato confermato presidente della comunità ebraica di Milano. Il ... affaritaliani.it
Neve artificiale tra pro e contro: “Non è tossica ma attenzione alle cadute” (Adnkronos) - La neve artificiale è ormai indispensabile sulle piste da sci e anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 viene utilizzata. Qualche purista potrebbe storcere il naso, ma co facebook
Leggo che al villaggio olimpico dei Giochi di Milano-Cortina vengono distribuiti preservativi gratis per sensibilizzare atleti e giovani nella prevenzione verso malattie sessualmente trasmissibili. “Un tema che non deve creare imbarazzo”, come dice il governato x.com