Milano tossica il consumo di droghe l’incubo Fentanyl | Ormai è raro il consumo puro si cerca lo sballo con ogni mezzo

Milano, 15 febbraio 2026 – ” A Milano negli ultimi 12 mesi ci sono stati cinque morti per overdose. Se si arrivasse allo stesso tasso di mortalità che si è raggiunto in America (dove si sono diffusi a macchia d’olio nuovi oppioidi come il Fentanyl, ndr ) i morti sarebbero stati 300”. Emanuele Bignamini, consulente scientifico dell’Istituto europeo delle dipendenze, invita a riflettere sulla pericolosità delle nuove sostanze stupefacenti. Bignamini, perché il Fentanyl fa così paura? “Si tratta di un oppioide sintetico estremamente potente. Il meccanismo d’azione è lo stesso dell’eroina, ma induce una dipendenza molto più feroce e una “fame” della sostanza difficile da gestire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

