Infortunio Pio Esposito | il giovane attaccante lascia il campo all’intervallo per una botta alla schiena

Durante la partita, il giovane attaccante dell’Inter ha dovuto abbandonare il campo all’intervallo a causa di una botta alla schiena. L’incidente si è verificato nel primo tempo e ha portato alla sua sostituzione. La squadra non ha ancora fornito aggiornamenti sulle condizioni del giocatore. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo all’infortunio o alle eventuali conseguenze.

di Alberto Petrosilli Infortunio Pio Esposito, il centravanti dell’Inter è stato costretto ad uscire a fine primo tempo dopo una botta alla schiena. L’ Inter deve fare i conti con un imprevisto nel corso del match contro il Parma. Il tecnico romeno è stato costretto al primo cambio forzato della serata. Infortunio Pio Esposito: il giovane attaccante lascia il campo per una botta alla schiena. Dopo una prova generosa, Pio Esposito è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di una dolorosa botta alla schiena rimediata in un contrasto di gioco. Il classe 2005, che Chivu aveva preferito a Lautaro Martinez per la formazione titolare, non è riuscito a proseguire la gara, obbligando lo staff medico all’intervento immediato.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Pio Esposito: il giovane attaccante lascia il campo all’intervallo per una botta alla schiena Notizie correlate Atalanta, infortunio a Raspadori: l'attaccante lascia il campo per un problema muscolareDopo quello di Charles De Ketelaere, che terrà fuori il belga per diverse settimane, Raffaele Palladino deve fare i conti con un nuovo infortunio. Nico Paz esce dal campo durante l’intervallo dopo una botta alla testa: “Non ci vedo bene”Fabregas ha sostituito Nico Paz all'intervallo: l'argentino ha subito una botta alla testa scontrandosi con Marcandalli e non riusciva a vedere bene... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La probabile formazione dell'Inter: confermati Esposito e Thuram; Inter, dubbio in porta. Le novità di formazione, dal sorpasso di Lautaro a Sucic e Bastoni; Torino-Inter 2-2: il tabellino; Real Madrid, che sfortuna: nuovo infortunio per Carvajal, ma potrà salutare il Bernabeu?. Infortunio per Pio Esposito durante Inter-Parma: quando torna? Quante partite salta? I tempi di recuperoFrancesco Pio Esposito sostituito all'intervallo di Inter-Parma: cos'ha l'attaccante nerazzurro dopo l'infortunio patito nel match Scudetto di San Siro. Francesco Pio Esposito sostituito ... goal.com Perché Pio Esposito non gioca titolare Italia-Irlanda del Nord: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivoNell'undici titolare dell'Italia anti-Irlanda del Nord non c'è Pio Esposito: il motivo dell'assenza dell'attaccante dell'Inter. goal.com Scudetto Inter, quante prime volte: da Pio Esposito a Martinez, e c'è chi non lo aveva mai festaggiato in nerazzurro - facebook.com facebook