Atalanta infortunio a Raspadori | l' attaccante lascia il campo per un problema muscolare

Raspadori si è infortunato durante la partita tra Atalanta e Lazio a causa di un problema muscolare al flessore. L’attaccante, che era entrato in campo nel secondo tempo, ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo aver avvertito dolore. Nel corso del match, si è fermato improvvisamente, costringendo lo staff medico a intervenire subito.

Dopo quello di Charles De Ketelaere, che terrà fuori il belga per diverse settimane, Raffaele Palladino deve fare i conti con un nuovo infortunio. Nel match di oggi fra Atalanta e Lazio, infatti, Giacomo Raspadori ha dovuto abbandonare il campo in anticipo a causa di un problema al flessore. L'ex Napoli, subentrato a Samardzic a inizio secondo tempo, ha dato forfait all'88', quando le sostituzioni a disposizione del suo tecnico erano già terminate. La Dea ha dunque concluso la partita in dieci, riuscendo comunque a difendere il risultato di 2 a 0 e a portare a casa i tre punti.