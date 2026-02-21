Infortunio Rovella | si ferma il centrocampista in Cagliari Lazio Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

Rovella si ferma durante la partita Cagliari-Lazio a causa di un infortunio al ginocchio. Il centrocampista viene sostituito al 30° minuto, mentre i medici della Lazio valutano le sue condizioni. L’incidente crea incertezza sulla sua disponibilità per le prossime partite e potrebbe costringerlo a rimanere fuori diverse settimane. La squadra si prepara a gestire l’assenza, mentre i tifosi seguono con attenzione gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

Infortunio Carlos Augusto: si ferma l’esterno dell’Inter. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuoriL’esterno dell’Inter, Carlos Augusto, si ferma a causa di un infortunio.

Infortunio Neuer: si ferma il portiere del Bayern Monaco. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai boxIl portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, si è infortunato durante l’allenamento e ora deve prendersi un periodo di pausa.

Infortunio Rovella – Stagione non proprio fortunatissima quella di Nicolò Rovella che è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco della Unipol Domus nel corso della sfida di campionato contro

LAZIO-ATALANTA sabato18:00 Ultimissime, Probabili Formazioni, Rassegna Stampa#BUONGIORLAZIO S.S. Lazio (4-3-3): 94 Provedel; 77 Marusic(K), 34 Gila, 25 Provstgaard, 17 Tavares (3 Lu.Pellegrini); 7 Dele-Bashiru (6 Rovella), 32 Cataldi, - facebook.com facebook