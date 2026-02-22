Infortunio Mazzitelli apprensione in casa Cagliari | le condizioni del centrocampista e cosa è successo

Un infortunio ha colpito Mazzitelli durante l’allenamento del Cagliari, causando preoccupazione tra tifosi e squadra. Il centrocampista si è bloccato dopo uno sforzo intenso e ha accusato dolore al ginocchio. I medici hanno subito esaminato la sua condizione, che resta da valutare con attenzione. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali sulle sue possibilità di tornare in campo. La sua ripresa resta un punto di domanda.

Infortunio McTominay, ansia in casa Napoli per le condizioni dello scozzese: cosa è successo e come staIn casa Napoli cresce l’ansia per le condizioni di McTominay, che si è infortunato durante l’allenamento.

Infortunio Rovella: si ferma il centrocampista in Cagliari Lazio. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuoriRovella si ferma durante la partita Cagliari-Lazio a causa di un infortunio al ginocchio.

Cagliari in apprensione per l'infortunio di FeliciIl cagliari è costretto a fare i conti con un nuovo stop in rosa: il centrocampista Mattia Felici ha riportato un infortunio durante una seduta di allenamento. L'episodio si è verificato nel centro ... it.blastingnews.com

Cagliari-Lazio 0-0 al 45’: Zé Pedro colpisce il palo, infortunio per Mazzitelli x.com