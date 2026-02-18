Sardegna inflazione in lieve calo ma famiglie a rischio | precarietà lavoro e costi elevati pesano sui bilanci

L’inflazione in Sardegna si riduce leggermente, ma le famiglie continuano a soffrire a causa di lavori precari e costi di vita elevati. La crisi si fa sentire soprattutto tra le famiglie che devono fare i conti con spese quotidiane sempre più alte e un mercato del lavoro che offre poche garanzie. Un’analisi di Cna evidenzia come queste difficoltà incidano sui bilanci familiari, rendendo difficile mettere da parte risparmi o affrontare spese impreviste.

Sardegna, l’inflazione frena ma le famiglie restano in difficoltà: un’analisi di Cna. Nonostante un generale rallentamento dell’inflazione, la Sardegna si trova ad affrontare una crescente fragilità economica delle famiglie. Un recente report di Cna, diffuso a febbraio 2026, evidenzia come la diminuzione dei prezzi al consumo non si traduca automaticamente in un miglioramento delle condizioni finanziarie per molti nuclei familiari sull’isola, con ripercussioni sul tessuto economico locale. Un quadro complesso: l’inflazione in calo e le vulnerabilità strutturali. Il dato dell’inflazione in calo rappresenta indubbiamente un segnale positivo dopo il periodo di forte accelerazione degli ultimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

