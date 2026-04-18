L'annunciato blocco dei camion ha portato alla luce le difficoltà del settore, evidenziando le preoccupazioni di chi lavora nel trasporto su strada. La questione riguarda i costi del carburante, in particolare del diesel, che sono aumentati negli ultimi mesi. La protesta potrebbe avere ripercussioni sulla distribuzione di merci e sulla logistica, mentre le autorità monitorano la situazione e valutano eventuali interventi.

Il prezzo del diesel è l'aspetto più evidente delle ragioni che portano all'annunciato stop dei camion di cinque giorni. I tempo sono ancora da definire ma Unatras lo ha deciso venerdì 17 aprile. Tuttavia poco dopo l'annuncio i rappresentanti dei trasportatori sono stati convocati per il 22 al ministero dei Trasporti, come riportato da Repubblica. Le ragioni del malessere della categoria sono però complesse e vanno oltre il costo al litro del gasolio che si è impennato dall'inizio della guerra Stati Uniti-Israele e Iran con il blocco dello stretto di Hormuz. Lo spiega l'ufficio studi della Cgia di Mestre. In un'azienda di trasporto media, il gasolio rappresenta circa il 30 per cento dei costi operativi totali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caro diesel e blocco dei camion: quanto pesa il pieno sui tir

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