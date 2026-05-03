A Napoli, si è verificata una rapina presso il reparto di un ospedale, quando un infermiere ha minacciato una donna con un bisturi. L’uomo è stato immediatamente arrestato dalle forze dell’ordine e condotto in custodia. La vittima ha riportato lievi ferite e ha richiesto assistenza medica. La vicenda ha generato preoccupazione tra pazienti e personale sanitario presente nel nosocomio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un episodio incredibile ha scosso Napoli di recente: un infermiere dell’ospedale Monaldi è finito in carcere per rapina aggravata. L’uomo, con precedenti penali, ha avvicinato una donna mentre si trovava a bordo della sua auto, minacciandola con un bisturi e sottraendole la fede nuziale. Questo atto sconsiderato ha portato a un’immediata reazione da parte delle forze dell’ordine, che hanno prontamente avviato le indagini. L’arresto è avvenuto grazie all’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Marano di Napoli, che sono stati allertati dalla vittima.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Infermiere rapina donna con un bisturi: paura a Napoli al Monaldi.

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