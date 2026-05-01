A Calvizzano, un infermiere di 49 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato una donna in auto con un bisturi e averle rapinato la fede nuziale. L’uomo, proveniente dall’ospedale Monaldi, ha anche tentato di sottrarre un anello alla vittima, ma il gioiello è stato recuperato. L’arresto è stato effettuato poco dopo l’episodio, e l’uomo si trova ora in carcere.

49enne del Monaldi minaccia una donna in auto e le ruba la fede nuziale: recuperato il gioiello, finisce in carcere. Una vicenda che lascia senza parole arriva da Calvizzano, dove un infermiere è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di rapina aggravata. Secondo quanto riferito in una nota ufficiale dei Carabinieri, i militari della Sezione Radiomobile di Marano di Napoli hanno fermato un uomo ritenuto responsabile di un episodio tanto grave quanto inquietante. Minaccia con un bisturi e ruba la fede nuziale. L’uomo, identificato e dell’età di circa 49 anni, residente a Marano di Napoli e già noto alle forze dell’ordine, lavorerebbe presso l’ Ospedale Monaldi di Napoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Infermiere rapina una donna con un bisturi: shock a Calvizzano, arrestato dai Carabinieri

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Panoramica sull’argomento

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