Infermiere rapina una donna al volante con un bisturi

Un infermiere si è avvicinato a un'auto e ha minacciato la donna al volante con un bisturi, chiedendole di consegnargli l'anello che portava al dito. L'episodio si è verificato in un'area urbana e la donna ha consegnato l'oggetto senza opporre resistenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e identificare il responsabile.

Si è avvicinato all'automobile e ha minacciato la donna al volante con un bisturi per farsi dare l'anello che indossava. A tenere in mano l'attrezzo medico era un infermiere. Si tratta di F. C., 49 anni, in servizio all'ospedale Monaldi di Napoli. Si tratta di una persona già nota alle forze.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Calvizzano, infermiere minaccia una donna con un bisturi e le ruba la fede: arrestatoUn infermiere di 49 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Calvizzano dopo aver rapinato una donna minacciandola con un bisturi e sottraendole la... Rapina una donna in litoranea, poi scappa con l'auto senza patente: arrestato pluripregiudicatoNella nottata del 3 aprile, la Polizia di Stato, con gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Infermiere rapina una donna al volante con un bisturi; CALVIZZANO: infermiere maranese rapina una donna minacciandola con bisturi. Arrestato dai carabinieri; Fiocco azzurro in alta quota: donna partorisce su un aeroplano; Donna aggredisce infermiere del pronto soccorso a Torino. Infermiere dell'ospedale Monaldi minaccia una donna con il bisturi e le ruba la fede, in manette 49enneRapina con il bisturi, scatta l'arresto. Un infermiere in servizio presso l’Ospedale Monaldi di Napoli è stato arrestato per rapina aggravata dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Marano di Nap ... lostrillone.tv Palermo, infermiere aggredito a colpi di bastone in ospedale: denunciata una 50enneUn infermiere è stato aggredito a colpi di bastone da una donna nel Pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. meridionews.it Il giovane di notte era arrivato in ospedale in stato di alterazione trasportato da un'ambulanza e mentre veniva assistito nell'ambulatorio aveva colpito dapprima un infermiere quindi la guardia giurata provocando a entrambi lesioni guaribili in 12 giorni #ilcentr - facebook.com facebook