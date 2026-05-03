A Massa, le indagini sulla morte di un uomo avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 aprile si sono allargate, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di sei persone. Tra queste figura anche il cognato di un uomo coinvolto nella vicenda, accusato di aver partecipato a una rissa. La vicenda ha scosso il centro storico della città, con nuovi dettagli emersi nel corso delle indagini.

Massa, 3 maggio 2026 – Salgono a sei gli indagati per la tragedia che la notte tra l’11 e il 12 aprile ha scosso il centro storico di Massa. Per la morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta nella centralissima piazza Palma, oltre ai cinque ragazzini (due maggiorenni e tre minorenni) risulta adesso indagato anche Gabriele Tognocchi, ovvero il cognato della vittima. L’uomo, quella stessa notte, era stato trasportato al pronto soccorso con gravi lesioni, tra cui la frattura della tibia e del setto nasale. La notizia di reato è rissa: i suoi legali, Pietro Bogliolo e Marco Marino del foro di Genova, in merito hanno preferito non rilasciare dichiarazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Indagato per rissa il cognato di Bongiorni. Si allarga l’inchiesta sul papà ucciso davanti al figlio

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