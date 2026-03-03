Iran incubo a Dubai | sono 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia

A Dubai, 563 italiani sono rimasti a bordo della nave da crociera Msc Euribia, senza poter lasciare la nave. Tra i passeggeri ci sono anche persone comuni e non solo celebrità, come Luisa Corna, Mario Balotelli e Big Mama. La situazione si è creata senza che siano stati forniti dettagli sulle cause o sulle responsabilità. La nave resta ancorata nel porto, impedendo la partenza degli italiani coinvolti.

Non ci sono solo i vip come Luisa Corna, Mario Balotelli e Big Mama tra gli italiani bloccati a Dubai. Tra le decine di migliaia di nostri connazionali rimasti "intrappolati" nel Golfo dall'escalation militare tra Iran, Stati Uniti e Israele ci sono i 563 passeggeri a bordo della nave da crociera Msc Euribia, ferma da sabato nel porto di Rashid a Dubai dove resterà fino a nuovo avviso. Per loro, come per i passeggeri delle altre cinque navi da crociera bloccate nel Golfo anche ad Abu Dhabi e Doha, non si prospetta una soluzione a breve termine: non possono sbarcare per motivi di sicurezza (è ammessa al massimo una passeggiata a terra nel terminal) e ovviamente non sono prioritari per i rimpatri con i pochissimi voli in partenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Temi più discussi: Guerra in Iran, paura in crociera: la Msc Euribia bloccata a Dubai con 5mila passeggeri. Vogliamo tornare a casa; Bergamaschi bloccati su una nave a Dubai: Non sappiamo quando torneremo a casa; Crociera Msc bloccata a Dubai, 3 sanmarinesi e un riminese a bordo: Boati e fumo nero in cielo, ma sulla nave è sicuro; Missili nel Golfo Persico: migliaia di crocieristi bloccati tra Abu Dhabi, Doha e Dubai.

In centinaia bloccati sulla Msc Euribia a Dubai: L'AGGIORNAMENTO - facebook.com facebook

Il gruppo di Caravaggio e Mozzanica bloccato sulla nave da crociera Euribia di Msc crociere pronto a ripartire con un volo aereo. x.com