A bordo di una nave da crociera, 563 italiani si trovano ora in attesa di ripartire dopo un episodio legato a una guerra. La vacanza, che doveva essere un momento di relax tra il mare e il panorama, si è trasformata in un’attesa lunga e stressante. La situazione coinvolge persone di diverse età che sperano di tornare a casa il prima possibile.

Quella che doveva essere una vacanza tra skyline e mare si è trasformata in un’attesa snervante. La nave da crociera MSC Euribia è ferma da tre notti nel porto di Dubai e a bordo ci sono 563 italiani, bloccati mentre nel Golfo Persico cresce la tensione legata all’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran. I passeggeri raccontano un clima sospeso: aggiornamenti che cambiano di ora in ora, poche certezze e la sensazione di essere finiti dentro una parentesi imprevista. Tra loro anche oltre una decina di cagliaritani, che attendono indicazioni chiare su tempi e modalità di rientro. Turisti bloccati a Dubai. La gestione a bordo è affidata alla compagnia: secondo quanto riporta Il Messaggero, ospiti ed equipaggio sono assistiti dal personale e i servizi proseguono regolarmente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ci sono 563 italiani”. Guerra, il dramma della nave da crociera

Iran, incubo a Dubai: sono 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc EuribiaNon ci sono solo i vip come Luisa Corna, Mario Balotelli e Big Mama tra gli italiani bloccati a Dubai.

Dramma in crociera per 563 italiani, tensione altissima per i passeggeri della Msc EuribiaAll’inizio doveva essere una di quelle vacanze da raccontare con le foto del tramonto e il piatto speciale dello chef.

Contenuti utili per approfondire Ci sono 563 italiani Guerra il dramma...

Temi più discussi: Stati Uniti e Israele attaccano: l’Iran è sotto le bombe. Trump: Khamenei è morto; Gli italiani bloccati a Dubai: Missili sulle nostre teste. E c'è chi tenta la fuga in auto; Anche una famiglia di Carpi a bordo della MSC Euribia bloccata dalla guerra a Dubai; Kallas oggi riunisce i ministri europei. Von der Leyen: massima moderazione.

Iran, italiani bloccati su nave da crociera a Dubai: oltre 500 sulla Msc EuribiaPorto di Dubai, foto di archivio (AP Photo/Kamran Jebreili) Non solo negli hotel o ... msn.com

Guerra in Iran, sono 563 gli italiani bloccati sulla nave Euribia a DubaiLa più alta concentrazione di turisti italiani bloccati negli Emirati Arabi in uno stesso luogo è a bordo della Msc Euribia bloccata da tre notti al porto di ... gazzettadelsud.it

Guerra in Iran: che cosa rischia davvero l'Europa x.com

#NicolaZingaretti, capodelegazione del #Pd all'#Europarlamento, festeggia a guerra in #Iran in corso: "Cambiate le regole per trasportare strumenti musicali sugli aerei". Lo deridono - facebook.com facebook