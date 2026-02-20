Truffe su smartphone attenti agli sms del finto Cup della Asl

Una recente ondata di truffe si sta diffondendo attraverso sms fasulli che imitano le comunicazioni ufficiali del Cup della Asl. Molti utenti segnalano di aver ricevuto messaggi che chiedono di cliccare su link sospetti per confermare prenotazioni o aggiornare dati personali. Questi messaggi sfruttano il nome del centro per ingannare le persone e ottenere informazioni riservate. È importante essere vigili e verificare sempre la provenienza delle comunicazioni ricevute.

L'Azienda Usl Toscana centro invita i cittadini alla massima prudenza, a non rispondere a messaggi o chiamate da parte di numeri sconosciuti o a tariffazione speciale Prestare attenzione ai messaggi sms che riportano presunte comunicazioni del CUP (Centro Unico di Prenotazione). Negli ultimi giorni sono stati segnalati numerosi casi di messaggi che invitano a richiamare numeri sconosciuti o a tariffazione speciale, spacciandosi per comunicazioni relative a prenotazioni o pratiche sanitarie. L'Asl Toscana Centro sottolinea che non vengono inviati SMS dal CUP con richieste di ricontatto telefonico.