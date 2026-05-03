Inclusione degli alunni disabili La scuola cerca il salto di qualità

Domani si tiene un evento nel Salone dedicato all'inclusione degli alunni con disabilità. L'iniziativa coinvolge diverse scuole che stanno lavorando insieme per migliorare le pratiche educative e rendere più accessibili gli ambienti scolastici. L'obiettivo è rafforzare il percorso di integrazione e garantire un supporto più efficace agli studenti con bisogni speciali, attraverso un confronto tra insegnanti, famiglie e altri operatori del settore.

Non solo la firma di un protocollo, ma il traguardo di un percorso condiviso. Domani, nel Salone Metaurense della Prefettura, l’Ufficio scolastico regionale – attraverso l’Ufficio provinciale di Pesaro-Urbino – presenterà e sottoscriverà il rinnovo dell’accordo di programma per l’inclusione degli alunni con disabilità e il protocollo sui bisogni educativi speciali (Bes). Un documento che punta a trasformare l’accoglienza in pratica quotidiana, strutturata e condivisa. Alla base dell’intesa c’è il lavoro del tavolo tecnico per l’inclusione, coordinato dalla direttrice scolastica provinciale Alessandra Belloni su mandato della direttrice generale Donatella D’Amico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inclusione degli alunni disabili. La scuola cerca il salto di qualità Notizie correlate Cala il numero degli studenti. Ma aumentano gli alunni disabiliLa fotografia della scuola reggiana nel fermo immagine dell’Annuario 2025/26, arrivato all’edizione numero 32. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane italiano cerca un salto di qualitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Federico Cinà e il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inclusione degli alunni disabili. La scuola cerca il salto di qualità; Il diritto allo studio dei disabili va difeso tutti insieme; Avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli enti erogatori qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione educativa e scolastica dei bambini/alunni/studenti con disabilità sensoriale; Sostegno: in una nota del MUR la programmazione dell'offerta formativa e la ripartizione dei percorsi. Barbacci: Finalmente rispettato il fabbisogno. Inclusione degli alunni disabili. La scuola cerca il salto di qualitàNon solo la firma di un protocollo, ma il traguardo di un percorso condiviso. Domani, nel Salone Metaurense della Prefettura, l’Ufficio scolastico regionale – attraverso l’Ufficio provinciale di Pesar ... ilrestodelcarlino.it Alunni con disabilità, Gilda-Unams chiede una riforma che garantisca un’inclusione scolastica uniformeLa Federazione Gilda-Unams richiama l’attenzione del Governo sul tema dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, chiedendo una riforma organica e strutturale che superi le attuali critici ... tecnicadellascuola.it Maggio europeo della diversità, il lavoro al centro dell’agenda Ue sull’inclusione x.com UpWithDown è il nuovo progetto di inclusione lavorativa di AIPD - facebook.com facebook