LIVE Cinà-Moller ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il giovane italiano cerca un salto di qualità

Alle prime luci del giorno, si svolge il match tra il giovane italiano Federico Cinà e il danese Elmer Moller, valido per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid. La partita si gioca sul campo principale e può essere seguita in diretta attraverso questa pagina, con aggiornamenti in tempo reale. Entrambi i giocatori cercano di ottenere un risultato importante nel torneo spagnolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Federico Cinà e il danese Elmer Moller, valido per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid. Il classe 2007 siciliano, numero 205 del mondo, è riuscito ad accedere al tabellone principale grazie a una wild card concessa dagli organizzatori, proprio come lo scorso anno, quando fu sconfitto al secondo turno, in tre set, dallo statunitense Sebastian Korda. Inizialmente Cinà avrebbe dovuto sfidare il californiano Alex Michelsen, ma il ritiro del britannico Jack Draper ha accreditato il ventunenne di Laguna Hills della testa di serie numero 33, con conseguente modifica dell’accoppiamento.🔗 Leggi su Oasport.it

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