Donna travolge tre ciclisti in poche ore | arrestata per tentato omicidio non erano incidenti

Una donna è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio dopo aver travolto intenzionalmente tre ciclisti in diverse occasioni nello stesso giorno. Secondo le ricostruzioni, avrebbe premuto sull’acceleratore con l’obiettivo di investire le vittime, ripetendolo ben tre volte. Le autorità hanno confermato che si tratta di azioni volontarie e non di incidenti.

Lo avrebbe fatto di proposito. Piede sull'acceleratore fino a travolgere il ciclista di turno. Non una ma ben tre volte. Non erano incidenti normali quelli avvenuti venerdì a Vigevano (Pavia) e per questo sospetto, una donna di 48 anni è stata arrestata per tentato omicidio plurimo. Donna fa tre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

