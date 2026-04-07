Un turista in viaggio verso la Costiera Amalfitana ha smarrito il portafoglio durante un viaggio in autobus. L’autista del mezzo ha trovato l’oggetto smarrito e lo ha consegnato alle autorità competenti, che hanno successivamente restituito il portafoglio al proprietario. L’episodio si è verificato a Salerno, durante il percorso con un mezzo di trasporto pubblico della Sita Sud.

Un episodio di grande correttezza e senso civico arriva da Salerno, dove un turista ha smarrito il proprio portafoglio mentre viaggiava a bordo di un autobus della Sita Sud diretto in Costiera Amalfitana, con destinazione Amalfi. All’interno del portafoglio erano presenti documenti personali e una consistente somma di denaro, rendendo lo smarrimento particolarmente delicato per il viaggiatore. Il gesto di onestà dell’autista. A ritrovare il portafoglio è stato l’autista del mezzo, in servizio sulla tratta, che ha subito provveduto a mettere in sicurezza l’oggetto e a restituirlo al legittimo proprietario. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia professionalità e attenzione nei confronti dei passeggeri. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Sita Sud, turista in direzione Amalfi perde il portafoglio: trovato e restituito dall’autista

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