Incidente tra due auto a Torino Santa Rita | persone ferite in maniera lieve

Nella serata di sabato 4 aprile, un incidente coinvolgendo due auto si è verificato davanti al Mc Donald’s di piazza Santa Rita da Cascia, all’angolo con via Barletta. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorsi, che hanno trasportato alcune persone al pronto soccorso. Le condizioni dei coinvolti sono state giudicate lievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.

Incidente a Torino nella serata di sabato 4 aprile davanti al Mc Donald’s di piazza Santa Rita da Cascia angolo via Barletta. Sul posto, intorno alle 20, sono arrivate alcune volanti della polizia di Stato, una pattuglia della polizia locale e l’ambulanza. L’impatto è avvenuto tra due auto, una Lancia Y e un’Audi. I feriti, tutti in codice verde, sono stati trasportati al Cto di Torino. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Terribile incidente a Samone: scontro tra due auto, una finisce contro il guardrail. Morta Graziana Borra di Palazzo Canavese Gramellini dedica la buonanotte a Nathan, il papà della... 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Violento incidente tra auto, strada chiusa: due persone ferite, soccorsi sul posto Leggi anche: Incidente stradale sulla Statale 16, frontale tra due auto: 4 persone ferite e traffico in tilt Si parla di: Incidente a Torino San Paolo: bus frena bruscamente per evitare un'auto, quattro persone trasportate in ospedale. Incidente a Torino San Salvario: scontro tra due auto all'incrocio, problemi per la circolazione (e per il tram)Un incidente si è verificato all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 1 aprile 2026, all'incrocio tra via Valperga Caluso e via Belfiore a Torino. A scontrarsi sono stati un'auto Renault Mégane e un furgo ... torinotoday.it Incidente a Torino, monopattino contro auto: 15enne in codice rossoUn impatto violento in uno degli incroci più trafficati della città, poi i soccorsi e la corsa in ospedale. È il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo 2026, a ... giornalelavoce.it