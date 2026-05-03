Incidente tra due moto e un' auto | morto un uomo grave il figlio 17enne

Un incidente tra due moto e un’auto si è verificato sul litorale romano, provocando una vittima e un ferito grave. La vittima è un uomo di 46 anni, deceduto nello scontro. Il figlio di 17 anni che era con lui è rimasto gravemente ferito. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in via di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Tragedia sulle strade, sul litorale romano. A perdere la vita Vincenzo Zinna, 46 anni. Suo figlio di 17 anni è rimasto gravemente ferito. L'incidente stradale è avvenuto ieri, 2 maggio, alla periferia di Nettuno. Lo scontro, che ha coinvolto due moto e un'autovettura, lungo via della Campana, non.🔗 Leggi su Latinatoday.it Nessie & Me | FAMILY | Full Movie in English Notizie correlate Leggi anche: Incidente Nettuno, scontro tra due moto e un'auto: morto un uomo. Grave il figlio 17enne Leggi anche: Incidente Nettuno, scontro tra due moto e un'auto: morto un uomo. Grave il figlio Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente tra due moto, feriti gravemente padre e figlio di 14 anni; Thiene, scontro tra due moto: 3 feriti. Un 15enne in condizioni gravissime; Thiene, incidente tra due moto in via Santo: padre e figlio in codice rosso; Incidente tra due moto, tre feriti. Gravissimo un 15enne sbalzato dalla sella e caduto sull'asfalto. Drammatico incidente nel Milanese, scontro tra una moto e una bici: un morto e un ferito graveLa chiamata al 118 è arrivata intorno alle 17.30, per un sinistro sulla statale 494. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso. Due le pe ... milanotoday.it Incidente a Trezzano tra auto e moto: 4 feriti, uno grave e due sono bambini(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 2 maggio 2026 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.20, lungo la SP56, all’altezza di via San Cristoforo, è avvenuto un grave incidente tra un’auto ... mi-lorenteggio.com +++ Ultima ora +++ Incidente sul raccordo anulare: auto si ribalta, travolto un soccorritore. Un morto e 3 feriti - facebook.com facebook La lezione a Rondine, la corsa in Valdichiana e l'incidente. Arezzo ricorda Zanardi: "Se ne va un campione vero" x.com