Incidente tra auto e moto sulla Via del Mare | centauro ferito

Questa mattina sulla Via del Mare, tra Agropoli e Castellabate, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Nell’incidente, il conducente della moto è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ferito o sulle cause dello scontro.

Paura, questa mattina, lungo la Via del Mare dove un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale tra Agropoli e Castellabate. Nel violento impatto il motociclista sarebbe caduto rovinosamente sull’asfalto dopo essersi scontrato con la vettura, probabilmente durante un sorpasso.🔗 Leggi su Salernotoday.it

GIOVEDI NERO NELL'ALTO TIRRENO COSENTINO: UNA TRAGEDIA SUI BINARI E UN GRAVE INCIDENTE SULLA SS18

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