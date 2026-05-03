Incidente sulla Tuscanese auto cappotta dopo scontro con una macchina

Nel pomeriggio del 3 maggio, sulla Tuscanese, vicino a Viterbo, si è verificato un incidente tra due auto. Dopo lo scontro, una vettura si è cappottata. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi, che hanno assistito i feriti, risultati non in condizioni critiche. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Scontro sulla Tuscanese, alle porte di Viterbo, nel pomeriggio del 3 maggio: due auto si sono scontrate violentemente e una è finita sottosopra Il bilancio parla di alcuni feriti che, per fortuna, non sarebbero in condizioni critiche.Sul posto sono arrivati i sanitari per prestare le prime cure e.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sulla Tuscanese a Viterbo: auto cappotta, un ferito Scontro all'incrocio, dopo la carambola una delle due auto si cappotta: un feritoRocambolesco incidente nella tarda mattinata di lunedì, poco prima delle 12:30, all'incrocio tra via Violone di Gattolino e via Boscone Rocambolesco...