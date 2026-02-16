Scontro all' incrocio dopo la carambola una delle due auto si cappotta | un ferito

Un incidente spettacolare si è verificato lunedì mattina alle 12:15 in via Violone di Gattolino, quando due auto sono entrate in collisione e una si è ribaltata. La causa è stata una manovra azzardata di uno dei guidatori, che non ha rispettato la precedenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza, che hanno soccorso un ferito trasportandolo in ospedale.

Rocambolesco incidente nella tarda mattinata di lunedì, poco prima delle 12:30, all'incrocio tra via Violone di Gattolino e via Boscone. Dalle prime sommarie informazioni, pare che la carambola sia stata causata da una mancata precedenza. Le due auto sono venute in rotta di collisione all'incrocio e dopo l'impatto una ha terminato la sua corsa cappottandosi lungo la carreggiata. Il bilancio parla di un ferito, un uomo di circa 40 anni, che è rimasto comunque cosciente in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118.