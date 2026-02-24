Incidente sulla Tuscanese a Viterbo | auto cappotta un ferito

Un'auto che trainava un carrello si è cappottata sulla strada Tuscanese vicino Viterbo, causando un ferito. La vettura ha perso il controllo e si è ribaltata intorno alle 12 di oggi, all’altezza del chilometro 4,8. Il conducente è stato soccorso dai sanitari sul posto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e rimosso il veicolo incidentato. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente alle porte di Viterbo. Sulla strada Tuscanese un'auto che trainava un carrello è cappottata intorno alle 12 del 24 febbraio all'altezza del chilometro 4,8. Il conducente, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della macchina, ribaltandosi, ed è rimasto ferito. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato all'ospedale Santa Rosa in codice giallo. Non risultano altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale: hanno effettuato tutti i rilievi del caso e gestito la viabilità che ha subito rallentamenti fino alla rimozione dell'auto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Incidente a Bagnaia: auto cappotta in strada Piscine, un feritoUn incidente si è verificato a Bagnaia, lungo la strada Piscine. Leggi anche: Incidente a Novara, si cappotta con l'auto: ferito l'uomo alla guida