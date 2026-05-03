Nelle prime ore del mattino, lungo la strada provinciale Tiberina a Pieve Santo Stefano, si è verificato un incidente stradale. Alle 6:00, il servizio di emergenza sanitaria è stato chiamato per intervenire su un’auto coinvolta in un incidente. Due persone sono rimaste ferite, con uno dei due trasportato in elicottero in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Intervento nelle prime ore del mattino lungo la strada provinciale Tiberina, nel territorio di Pieve Santo Stefano, dove alle 06:00 è stato attivato il 118 dell’ASL TSE per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: automedica della Valtiberina, Croce Rossa di Sansepolcro, Misericordia di Anghiari, oltre all’elisoccorso Pegaso 2, le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco, allertati per la gestione della scena. Due gli uomini rimasti feriti. Un 23enne è stato trasportato all’ospedale di Arezzo in codice 2, mentre un 34enne, in condizioni più gravi, è stato trasferito in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena tramite l’elisoccorso.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incidente sulla Tiberina a Pieve Santo Stefano: due feriti, uno grave trasferito in elicottero

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