Fuscaldo violento incidente sulla Statale 18 | due feriti uno grave

Un incidente si è verificato nel pomeriggio sulla Statale 18 a Fuscaldo. Due veicoli, un’auto e un furgoncino, sono entrati in collisione e hanno provocato due feriti. Uno dei due è in condizioni serie. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.

Fuscaldo è stata teatro di un grave incidente stradale questo pomeriggio, che ha coinvolto un’autovettura e un furgoncino, causando due feriti, uno dei quali in condizioni critiche. L’uomo, di circa 40 anni, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza, mentre l’altro ferito ha ricevuto cure presso l’ospedale di Paola. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio delle autorità competenti. La scena che si è presentata ai soccorritori era di estrema gravità. L’incidente è avvenuto in un’area frequentata del territorio comunale di Fuscaldo, nel Cosentino, generando inevitabilmente disagi alla circolazione e preoccupazione tra i residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Fuscaldo Statale18 Violento incidente frontale tra auto sulla Statale Jonica vicino a Cosenza, due 20enni morti e quattro feriti Incidente sulla Statale 131 a Paulilatino: due feriti, uno trasportato in elicottero Questa mattina sulla Statale 131, vicino a Santa Cristina, si è verificato un grave incidente. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fuscaldo Statale18 Argomenti discussi: Fuscaldo, violento incidente sulla Statale 18: due feriti, uno grave; Fuscaldo: grave incidente tra due auto sulla Statale 18, traffico in tilt; Violento scontro sulla statale 18 a Fuscaldo: due feriti e traffico in tilt; Schianto sulla SS18 a Fuscaldo: un ferito grave trasferito in elisoccorso · CosenzaChannel.it. Fuscaldo, violento incidente sulla Statale 18: due feriti, uno graveLo scontro nel primo pomeriggio tra un’autovettura e un furgoncino. Un 40enne trasferito in elisoccorso a Cosenza ... corrieredellacalabria.it Schianto sulla SS18 a Fuscaldo: un ferito grave trasferito in elisoccorsoCollisione tra due auto nei pressi del ristorante Da Luigino: un uomo in condizioni critiche è stato portato all’ospedale dell’Annunziata, un altro a Paola per accertamenti ... cosenzachannel.it Violento impatto tra un’auto e un furgone nel primo pomeriggio. Un quarantenne in gravi condizioni, trasportato d'urgenza con l'elisoccorso a Cosenza - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.