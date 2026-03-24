Questa mattina sul lungomare Tafuri a Salerno si è verificato un incidente tra una bicicletta e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la persona alla guida della bicicletta è stata trasportata in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Non sono state rese note le cause dell’incidente.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro Paura, questa mattina, sul lungomare Tafuri a Salerno, dove si è verificato un incidente stradale tra una moto e una bicicletta. Nel violento impatto è rimasto ferito il conducente della bici, che è stato soccorso e trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” per essere medicato. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Agli agenti della Polizia Municipale, invece, è toccato il compito di ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista avrebbe tagliato la strada allo scooter nel tentativo di svoltare a sinistra e per il motociclista sarebbe stato impossibile evitare l’impatto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Incidente stradale tra bici e moto sul lungomare Tafuri: ciclista in ospedale

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