Incidente sul raccordo anulare | auto si ribalta travolto un soccorritore Un morto e 3 feriti

Un incidente sul raccordo anulare di Roma ha causato la morte di un uomo di 35 anni e il ferimento di altre tre persone. L’incidente ha visto un’auto ribaltarsi, mentre un soccorritore è stato travolto e ferito. La dinamica dell’incidente e l’intervento dei soccorsi sono ancora oggetto di accertamenti. Nessun dettaglio sui nomi delle persone coinvolte è stato reso noto.

Tragedia sul grande raccordo anulare di Roma. Un uomo di 35 anni è morto in un incidente stradale e altre tre persone sono rimaste ferite. Lo scontro si è consumato all'alba di oggi, domenica 3 maggio, alle 6 del mattino circa all'altezza del chilometro 40.700, nella carreggiata interna del Gra.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sul Raccordo anulare: uomo travolto e ucciso. Due feriti gravi e traffico in tilt Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un uomo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma, incidente sul grande raccordo anulare, tamponamento tra due auto: un morto; Incidente stradale sul Grande raccordo anulare di Roma, un morto; Roma, tamponamento tra due auto sul Gra: una vittima; Incidente sul Raccordo Anulare all’alba: un morto, code e rallentamenti anche sull’aurelia. Incidente sul Raccordo Anulare all’alba: un morto, code e rallentamenti anche sull’aureliaScontro tra tre veicoli sul Raccordo: morta una persona. Corsie chiuse e lunghe code anche sulla statale Aurelia ... fanpage.it Incidente sul grande raccordo anulare, tamponamento tra due auto: un mortoIl tragico sinistro giovedì 30 aprile. Pesanti ripercussioni sulla viabilità: chiuse sia la corsia centrale e di sorpasso, in carreggiata esterna, al chilometro 1,900 in prossimità di via Aurelia ... romatoday.it Nella notte un uomo di 42 anni è morto in un incidente avvenuto sull'A12 - facebook.com facebook Alex Zanardi, quell'incidente in handbike nel 2020 e l'ultima battaglia per la vita x.com