Incidente a Nettuno | scontro tra due auto morto un uomo

A Nettuno, nella serata di giovedì 5 marzo, si è verificato un incidente mortale in via Santa Maria Goretti, vicino ai Tre Cancelli. Due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha causato la morte di un uomo di 70 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato niente da fare.

Incidente mortale a Nettuno dove un uomo di 70 anni ha perso la vita nello scontro tra due vetture. La tragedia è avvenuta nella serata di giovedì 5 marzo in via Santa Maria Goretti, nella zona dei Tre Cancelli. L'impatto, secondo quanto appreso, si è verificato intorno alle 19:30 e ha coinvolto due veicoli. In uno di questi si trovava la vittima. Nello schianto è rimasto ferito in maniera lieve anche uno dei componenti dell'altra auto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno proceduto con i rilievi. Al vaglio gli elementi raccolti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Tra le ipotesi anche quella che l'anziano possa aver avuto un malore e poi abbia perso il controllo del veicolo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La vittima dell’incidente stradale a Tre Cancelli a Nettuno è Lorenzo SpiritoÈ Lorenzo Spirito, settant’anni, molto conosciuto a Nettuno, la vittima dell’incidente stradale verificatosi ieri sera nel cuore del quartiere Tre Cancelli a Nettuno. Secondo la ricostruzione degli uo ... ilgranchio.it

