Il 17enne che guidava l’auto coinvolta nell’incidente di sabato sulla Regionale 445 ha subito un aggravamento delle condizioni, rendendo più grave la sua situazione. Il giovane si trova ora ricoverato in terapia intensiva, con un quadro clinico che si è complicato nelle ultime ore. La famiglia della vittima, il 59enne Marco Mazzon di Barghigiana, aspetta ancora notizie sulla gravità delle ferite del figlio.

Lucca, 16 febbraio 2026 – Assumono tinte ancora più drammatiche i contorni del tragico incidente di sabato scorso sulla Regionale 445 della Garfagnana, dove ha perso la vita il 59enne barghigiano Marco Mazzon. Il figlio diciassettenne della vittima, che era alla guida dell’auto, è stato trasferito d’urgenza ieri dal San Luca all’ospedale di Pisa a causa di un trauma interno che non era emerso nell’immediatezza dei soccorsi. Il ragazzo al momento si trova in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva e le sue condizioni sono fonte di preoccupazione. Subito dopo l’incidente non aveva manifestato particolari malesseri, se non un leggero dolore a un ginocchio, con la volontà di non farsi né controllare né tantomeno recarsi al Pronto Soccorso per accertamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Scontro mortale, si aggrava il 17enne che era al volante. Il figlio della vittima in prognosi riservata

