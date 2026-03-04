Peccioli scontro fra tre auto lungo la Fila | una finisce ribaltata

Nel pomeriggio di martedì 3 marzo, tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente lungo via della Fila a Peccioli. Una delle vetture si è ribaltata dopo lo scontro, mentre le altre due sono rimaste ferme sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

La persona a bordo è riuscita ad uscire autonomamente. Sul posto 118, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale Tre auto coinvolte in un incidente stradale nel pomeriggio di martedì 3 marzo in via della Fila a Peccioli.Una delle tre vetture si è ribaltata sul fianco. All'arrivo dei soccorsi la persona a bordo era già uscita dall'abitacolo ed è stata presa in carico dai sanitari del 118.Sul posto i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto.Per i rilievi presenti Polizia locale e Carabinieri.